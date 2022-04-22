  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لا احد بمقدوره التلاعب في ولاية الوكالة..

لازاريني : مهمتنا الاساسية تجديد تفويض الاونروا ولا نقل لبرامج او مسؤوليات لمنظمات أخرى..

السبت 23 أبريل 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني : مهمتنا الاساسية تجديد تفويض الاونروا ولا نقل لبرامج او مسؤوليات لمنظمات أخرى..



القدس المحتلة / سما /

  اكد فيليب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " اونروا" ان المهمة الرئيسية الان هي تجديد تفويض الاونروا الذي سيتم نهاية العام الحالي مؤكدا أن برامج الاونروا مستمرة ولن لن يستطيع أحد التلاغب في تفويضها الممنوح من الجمعية العامة للامم المتحدة.

 

وقال لازاريني في رسالة وجهها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين "اسمحوا لي أن أكون واضحا: لا يوجد تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج على الطاولة ، ولا تلاعب بتفويض الأونروا. إن الأونروا ولا تزال لا يمكن الاستغناء عنها" موضحا " نحن نستعد للتصويت على تجديد ولاية الأونروا في نهاية العام ، وبما أنه لا يوجد أي احتمال سياسي يشمل لاجئي فلسطين في الأفق ، أتوقع استمرار مستوى عالٍ من الدعم السياسي".

 

وتابع "طالما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بشكل شبه عالمي على تفويض الأونروا ،فلن أدخر جهدا للدفاع عن حقك في حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين وحتى يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لمحنتهم".

وحول الشراكة مع منظمات الامم المتحدة قال ان الاونروا تحاول توسيع شراكتها مع منظمات أممية شقيقية لمساعدتها في تقديم خدماتها دون نقل اي برامج ولكن تحت اشرافها.    

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

وينسلاند لهنية: نقلت 3 رسائل مهمة لـ"اسرائيل"

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

السعودية: حقيقة فيديو "خروج الدم من الأرض" بجوار الكعبة

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

واشنطن بوست: لهذا يريد بوتين حسم معركة ماريوبول قبل 9 مايو المقبل

الأخبار الرئيسية

مروحية

جيش الاحتلال يعلن عن تحطم مروحية قرب صفد وإصابة اثنين من طاقمها

عمال غزة

صحفي إسرائيلي يصف رد الجيش على الصورايخ الاخيرة بـ "المثير" ويحدد خسائر القطاع يومياً

الشرطة الإسرائيلية

قناة عبرية: الشرطة الإسرائيلية تتأهب لـ"السيناريو المتطرف" في مدن الداخل

اسرائيل تقرر اغلاق معبر بيت حانون -ايرز غدا الاحد بسبب اطلاق صواريخ من غزة صوب الغلاف

photo_2022-04-22_19-07-50

اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم