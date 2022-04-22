لازاريني : مهمتنا الاساسية تجديد تفويض الاونروا ولا نقل لبرامج او مسؤوليات لمنظمات أخرى..

القدس المحتلة / سما /

اكد فيليب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " اونروا" ان المهمة الرئيسية الان هي تجديد تفويض الاونروا الذي سيتم نهاية العام الحالي مؤكدا أن برامج الاونروا مستمرة ولن لن يستطيع أحد التلاغب في تفويضها الممنوح من الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال لازاريني في رسالة وجهها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين "اسمحوا لي أن أكون واضحا: لا يوجد تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج على الطاولة ، ولا تلاعب بتفويض الأونروا. إن الأونروا ولا تزال لا يمكن الاستغناء عنها" موضحا " نحن نستعد للتصويت على تجديد ولاية الأونروا في نهاية العام ، وبما أنه لا يوجد أي احتمال سياسي يشمل لاجئي فلسطين في الأفق ، أتوقع استمرار مستوى عالٍ من الدعم السياسي".

وتابع "طالما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بشكل شبه عالمي على تفويض الأونروا ،فلن أدخر جهدا للدفاع عن حقك في حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين وحتى يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لمحنتهم".

وحول الشراكة مع منظمات الامم المتحدة قال ان الاونروا تحاول توسيع شراكتها مع منظمات أممية شقيقية لمساعدتها في تقديم خدماتها دون نقل اي برامج ولكن تحت اشرافها.