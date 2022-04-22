قناة عبرية: الشرطة الإسرائيلية تتأهب لـ"السيناريو المتطرف" في مدن الداخل

القدس المحتلة / سما /

تستعد شرطة الاحتلال خلال الأيام القادمة لإمكانية تحقق "السيناريو المتطرف" في موجة التصعيد الحالية المتمثل في اتساع دائرة المواجهات لتصل مدن الداخل المحتل.

وذكرت القناة "12" العبرية أن سيناريو دخول فلسطينيي الداخل على خط المواجهة على غرار أحداث مايو 2021 يشكل هاجساً لتلك الشرطة.

وكان مفتش عام شرطة الاحتلال "كوبي شفتاي" ووزير الأمن الداخلي "عومير بار ليف" اجتمعا لوضع الخطط للاستعداد لأي طارئ.

وذكر مراسل الشؤون الشرطية "موشي نوزباوم" أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لتجنيد وحدات من الشرطة و"حرس الحدود" ضمن قوات الاحتياط.

وتواصلت الاحتجاجات في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل دفاعًا عن المسجد الأقصى، فيما صعدت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات على خلفية العمليات الفدائية الأخيرة والمظاهرات المستمرة ضد العدوان على المسجد منذ الجمعة الثانية في شهر رمضان.

وكانت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا بالداخل المحتل أشادت بكفاح وصمود شعبنا في تصديه لهجمات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك.