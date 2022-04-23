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شرطة المرور توضح طبيعية الحالة المرورية لليوم السبت

السبت 23 أبريل 2022 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة المرور توضح طبيعية الحالة المرورية لليوم السبت



غزة / سما /

نشرت شرطة المرور في غزة ، صباح اليوم السبت ، تقريرها اليومي الخاص بحالة الطرق لهذ اليوم.

وجاء في تقرير الشرطة، أن حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر تشهدها  كافة المحاور والمفترقات الرئيسية في القطاع.

 وفيما يلي نص التقرير:

 حالة الطرق لهذا الصباح السبت 23/04/2022

???? حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

????إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة. 

???? إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" ، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

إغلاق كلي لشارع أحمد بن عبد العزيز تقاطع شارع النصر حتى مسجد الكنز شرقا. 

???????? عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

????  يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

صحبتكم السلامة دوما برفقة العائلة ..

#شرطة المرور

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