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مقتل امرأة في اللد واعتقال ابنها للاشتباه بضلوعه في الجريمة

السبت 23 أبريل 2022 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل امرأة في اللد واعتقال ابنها للاشتباه بضلوعه في الجريمة



الداخل المحتل / سما /

قتلت امرأة في الستينات من عمرها، الليلة الماضية، في مدينة اللد، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الشرطة، صباح اليوم، السبت، أعلنت فيه اعتقال ابن الضحية للاشتباه بضلوعه في الجريمة.

وذكرت الشرطة في بيانها أنها "اعتقلت شابا (30 عاما) من سكان اللد، صباح اليوم (السبت) للاشتباه بضلوعه بقتل والدته في منزلها الواقع في المدينة".

ووفقا لبيان الشرطة، وصلت الطواقم الطبيّة إلى موقع الجريمة وأقرت وفاة الضحية في المكان، بعج أن فارقت الحياة متأثرة بجراحها الحرجة.

وقالت إنها أحالت المشتبه به للتحقيق في مركز الشرطة، و"باشرت التحقيقات في ظروف وملابسات الواقعة".

ولم تعرف هوية الضحية بعد ولا خلفية الجريمة؛ علما بأن العام الجاري شهد مقتل نحو 23 شخصا في جرائم قتل مختلفة في المدن والبلدات العربية في مناطق الـ48، في حصيلة لا تشمل منطقتي الجولان والقدس المحتلتين.

#امرأة #اللد

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