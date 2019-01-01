شبان يُزيلون نقطة لشرطة الاحتلال فوق مصلى باب الرحمة

القدس المحتلة / سما /

استطاع شبان فلسطينيون إزالة نقطة لشرطة الاحتلال فوق مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن الشبان الفلسطينيين الذين اعتكفوا في المسجد الأقصى، أزالوا نقطة شرطة الاحتلال الموجودة على سطح مصلى باب الرحمة، وألقوا بها خارج أسوار المسجد الأقصى.

وأكد باحثون في شؤون القدس أن هذه الخطوة تعتبر تقدمًا جديدًا يقوم به الشبان الفلسطينيون نحو إخراج الاحتلال من المنطقة الشرقية للأقصى، وانتزاعها من براثنه وإحباط مخططاته فيها.

يشار إلى أنه في الـ22 من شهر شباط عام 2019، صلى آلاف الفلسطينيين الجمعة في محيط مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى، واستطاعوا بعدها فتح المصلى المغلق منذ 16 عاماً فيما عرف بـ"هبّة باب الرحمة".