نادي الأسير الفلسطيني : الاحتلال يتكتم بشأن الوضع الصحي لمصاب أحداث الأقصى "وليد الشريف"

القدس المحتلة/سما/

قال نادي الأسير الفلسطيني نقلاً عن هيئة الأسرى اليوم السبت 23/4/2022 : "إن المحامي خلدون نجم يؤكد أن إدارة المستشفى تتحايل مع الشرطة "الإسرائيلية" وتمتنع من تسليم عائلة الشاب وليد الشريف تقريرًا مفصلًا عن وضعه الصحي وخاصة التقرير الأولي المتعلق بأسباب الإصابة، وهناك تحفظ كبير على حالته الصحية الحالية.

وبين نادي الأسير أن شرطة الاحتلال ادعت خلال التواصل مع المحامي أنها لم تطلق النار على الشاب على عكس ما شاهده الناس من خلال الفيديوهات من لحظه الحدث في ساحات المسجد الأقصى.

ويشار إلى أن الشاب الشريف أُصيب خلال المواجهات التي وقعت مع قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى يوم امس الجمعة.