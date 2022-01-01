الاحتلال يطلق النار تجاه رعاة الأغنام شرق خانيونس

غزة/سما/

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة صوب رعاة الأغنام شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية:" إن قوات الاحتلال المتمركزة قرب موقع "أحراش كيسوفيم" اطلقت النار صوب رعاة الأغنام شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات".

يذكر أن قوات الاحتلال "الاسرائيلية"، تستهدف بشكل يومي اراضي المزارعين وشرق القطاع ومراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة، في انتهاك واضح وصريح لاتفاق وقف اطلاق النار التي ابرمتها المقاومة عقب معركة سيف القدس.