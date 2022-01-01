  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ113

السبت 23 أبريل 2022 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ113



رام الله/سما/

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 113 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفلا.

الأكثر قراءة اليوم

وينسلاند لهنية: نقلت 3 رسائل مهمة لـ"اسرائيل"

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

السعودية: حقيقة فيديو "خروج الدم من الأرض" بجوار الكعبة

واشنطن بوست: لهذا يريد بوتين حسم معركة ماريوبول قبل 9 مايو المقبل

هآرتس: دولة تستوطن "حومش".. وأرملة يهودية: على "إسرائيل" إعادة احتلال سيناء أيضاً

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تقرر اغلاق معبر بيت حانون -ايرز غدا الاحد بسبب اطلاق صواريخ من غزة صوب الغلاف

معاريف: هل يحافظ عباس على حكومة بينيت أم يفككها ؟

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

وينسلاند لهنية: نقلت 3 رسائل مهمة لـ"اسرائيل"

203900

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم