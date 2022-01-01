رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى، عشرات الإصابات خلال تصدي المواطنين لجنود الاحتلال أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك، و150 الفا أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في رحابه.

كما تناولت خبر تشييع جثمان الشهيد لطفي لبدي (20 عاما)، الذي ارتقي متأثرا بجروح أصيب بها الاثنين الماضي، في بلدة اليامون بمحافظة جنين.

وفيما يلي أبرز العناوين

"الحياة الجديدة":

- "الأقصى".. ساحة صمود وتحد وعبادة

- عشرات الاصابات خلال تصدي المواطنين لجنود الاحتلال أثناء اقتحامهم المسجد المبارك

- 150 ألفا يصلون الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب "الأقصى"

- لطفي بدر من اليامون يلتحق بشقيقته شهيداً

- الرئيس يستقبل مديرة المعهد الوطني للصحة العامة

- نيابة عن الرئيس: رمزي خوري يهنئ البطريرك ثيوفيلوس بالأعياد المجيدة

- قوات القمع تقتحم "قسم 24" بمعتقل النقب

- تشييع جثمان القائد الوطني الكبير المناضل خالد طنطش إلى مثواه الأخير في عمان

- الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في استخدام الشرطة الإسرائيلية للقوة في المسجد الأقصى

- استبعاد إسرائيل من قائمة الشركاء الداعمين لمهرجان بروكسل للأفلام القصيرة

- مقتل مواطنين في شجار بمدينة يطا

"القدس":

- تشييع الشهيد اللبدي في اليامون.. وإصابات بالضفة

- الاحتلال يغرق أمسية ترفيهية للأطفال بقنابل الغاز

- أكثر من 150 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في لأقصى رغم الاجراءات الاسرائيلية

- بدعوى حجب منزل كستيرو بالبلدة القديمة رؤية الأقصى!! قرار قضائي بتعويض المستوطنين بمبلغ 275 ألف شيقل

- ارزيقات: مقتل مواطنين في شجار بيطا والأمن ينتشر في المدينة

- واشنطن تجدد التزامها بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

- الكنائس الارثوذكسية تحتفل اليوم بـ"سبت النور"

- تظاهرة أمام السفارة الاسرائيلية في لندن

- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية – الأميركية ترفض قرار الاحتلال تحديد عدد المصلين في "القيامة"

- الشرطة الاسرائيلية تهدد بقمع احتجاجات سلمية في الداخل

"الأيام":

- الاحتلال يقمع المصلين في المسجد الأقصى ووقوع إصابات واعتقالات

- شهيد في اليامون متأثراً بجروحه وعشرات الإصابات في قمع مسيرات الجمعة

- 150 ألفا أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان

- الاحتلال يستخدم طائرة مسيرة لإطلاق قنابل الغاز لقمع المواطنين في الأقصى

- 100 ألف أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

- واشنطن: ملتزمون بإعادة فتح القنصلية بالقدس

- قتيلان في يطا خلال شجار استخدمت فيه الأسلحة النارية

- المئات يتظاهرون في عمان تضامناً مع القدس