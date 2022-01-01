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داعية مصري لإبراهيم عيسى: انت بتتكلم عن سيدنا عمر مش بواب عمارتك

السبت 23 أبريل 2022 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داعية مصري لإبراهيم عيسى: انت بتتكلم عن سيدنا عمر مش بواب عمارتك



القاهرة/سما/

وجه الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر رسالة للإعلامي إبراهيم عيسى، بعد تصريحات الأخير عن عمر بن الخطاب.
وقال مبروك عطية من خلال بث مباشر له عبر صفحته على “فيسبوك”: “الله يرضى عليكم تمهلوا واعلموا منزلتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم.. هو البنطلون والقميص الأبيض والكرفتة والـ 3 أبيض بيجرأونا على الصحابة ولا أيه!
وتابع: “قبل ما أوجه كلامي لإبراهيم عيسى لأنه قال كلام غلط عن سيدنا عمر ابن الخطاب، بيتكلم عن سيدنا عمر كأنه بيتكلم عن بواب العمارة اللي هو ساكن فيها، أنت بتتكلم عن سيدنا عمر مش بواب العمارة بتاعتك، مش عايز تقول سيدنا عمر، قول عمر رضى الله عنه”.
وأضاف عطية: “الشهادة العلمية اللي أخدناها بتجرانا ولا الخيبة اللي بتجرأنا.. سؤال عبقري اتسأل من زمان، هل الصحابة يخطئون؟.. والإجابة نعم، لأنه لا كمال إلا لله ولا عصمة إلا لرسله فهم ليسوا ملائكة ولا رسل معصومين، ولكن إذا ذكر خطأ عند أحدهم فإنه لا يتم ذكره، حفظا لمكانتهم، وسترا للصحابي من ذكره في موقع نقيصة”.
الجدير بالذكر أن الإعلامي إبراهيم عيسى أثار موجة من الانتقادات بعد تصريحات متكررة مثيرة للجدل بدأت بإنكاره الإسراء والمعراج ثم الإشادة بتقديس الهندوس للبقر مرورا بإنكاره صلاة التراويح، واخيرا حديثه عن عمر بن الخطاب.

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