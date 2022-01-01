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فاينانشيال تايمز": تصريحات جونسون عن انتصار روسيا ستثير غضب أوكرانيا

السبت 23 أبريل 2022 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاينانشيال تايمز": تصريحات جونسون عن انتصار روسيا ستثير غضب أوكرانيا



وكالات -

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تتناقض مع "الجبهة الموحدة" للسبعة الكبار، وستثير غضب أوكرانيا.

في وقت سابق، أقر جونسون بالاحتمال الواقعي لانتصار روسيا.

وفي مؤتمر صحفي وخلال تعليقه على تقييمات وكالات المخابرات الغربية لإمكانية مواصلة العملية الخاصة في أوكرانيا حتى نهاية العام وانتصار روسيا، قال جونسون: "إنه لأمر محزن أن هذا احتمال واقعي بالطبع

ووفقا للصحيفة، تتعارض كلمات جونسون مع خطابه السابق: قبل أسابيع قليلة فقط، حين أعرب عن ثقته في "انتصار" أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لم تكشف هويته، القول، إن تصريح جونسون سيثير غضب سلطات كييف.

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