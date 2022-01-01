طقس فلسطين : أجواء حارة وجافة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو اليوم السبت حارا وجافا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الاحد غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.