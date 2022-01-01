  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء حارة وجافة

السبت 23 أبريل 2022 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء حارة وجافة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو اليوم السبت حارا وجافا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الاحد غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

وينسلاند لهنية: نقلت 3 رسائل مهمة لـ"اسرائيل"

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

السعودية: حقيقة فيديو "خروج الدم من الأرض" بجوار الكعبة

واشنطن بوست: لهذا يريد بوتين حسم معركة ماريوبول قبل 9 مايو المقبل

هآرتس: دولة تستوطن "حومش".. وأرملة يهودية: على "إسرائيل" إعادة احتلال سيناء أيضاً

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تقرر اغلاق معبر بيت حانون -ايرز غدا الاحد بسبب اطلاق صواريخ من غزة صوب الغلاف

معاريف: هل يحافظ عباس على حكومة بينيت أم يفككها ؟

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

وينسلاند لهنية: نقلت 3 رسائل مهمة لـ"اسرائيل"

203900

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم