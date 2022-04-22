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تظاهرات في مدن مغربية نصرةً للأقصى

السبت 23 أبريل 2022 04:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات في مدن مغربية نصرةً للأقصى



الرباط/سما/

شارك مئات المغاربة، الجمعة، في وقفات متفرقة أمام العديد من مساجد البلاد نصرة للمسجد الأقصى ورفضا للاعتداءات الإسرائيلية.


وجاءت الوقفات استجابة لنداء “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (مستقلة) تحت شعار “اغضب للأقصى”، عقب صلاة الجمعة.


وتظاهر المئات أمام المساجد في كل من مدن الجديدة والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش والمحمدية وتطوان والمضيق (شمال) وتازة (شرق) وخريبكة (وسط).


وردد المتظاهرون شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الأقصى، ومحاولات قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحام المسجد والاعتداء على المصلين فيه.


كما ندد المشاركون في الوقفات التي تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها، بالتطبيع مع إسرائيل، وطالبوا بإسقاطه وتجريمه.


وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.


ومنذ أيام، يسود التوتر في مدينة القدس في ظل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

#المغرب

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