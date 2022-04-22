الشرطة: ارتفاع حالات القتل والمشاجرات منذ بداية شهر رمضان

رام الله/سما/

أكدت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، بأن نسبة حالات القتل والمشاجرات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الـ21 يومًا من رمضان مقارنة بالعام الماضي.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن نسبة حالات القتل ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 25%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، مبينًا أنه قُتل خلال هذه الفترة من العام الحالي 4 مواطنين، بينما قُتل خلال نفس الفترة من العام الماضي 3 مواطنين.



ولفت ارزيقات إلى أن المشاجرات زادت في الـ 21 يومًا من رمضان في العام الحالي، مقارنة مع العام الماضي بنسبة 47.3%، حيث وقع في 2022، (305) مشاجرة، بينما وقع عام 2021 (207) مشاجرة.