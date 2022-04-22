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تسريب جديد.. السيسي لمرسي والشاطر: أنتم قوة على الأرض ولكم مكانتكم وقدرتكم (فيديو)

السبت 23 أبريل 2022 03:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب جديد.. السيسي لمرسي والشاطر: أنتم قوة على الأرض ولكم مكانتكم وقدرتكم (فيديو)



القاهرة/سما/

 

شهدت الحلقة 21 من مسلسل "الاختيار 3" عرض تسريب جديد يجمع اللواء عبد الفتاح السيسي وخيرت الشاطر نائب المرشد في جماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسي.

وخلال التسريب قال السيسي: "إحنا أحرص الناس وأولى الناس على أن ميكونش في لا إصابات ولا عدم استقرار في مصر، لكن الواقع اللي على الأرض غير كدا، الواقع اللي على الأرض بيستهدف ده وإن معرفش يجيلك في الميدان النهاردة هيجيلك في حتة تانية، الانتخابات بكرة يضرب حد بالنار ظابط أو عسكري عشان يعمل حاجة تانية، يروح جاي على الكنائس يا دكتور سعد، خلال الكام يوم الجايين الاحتفالات بتاعة المسيحيين سواء اللي قبل أو بعد ديسمبر أو يناير عشان يعمل حاجة تالتة، دا موضوع مش محتاج بس جهد أكبر من كده، دا محتاج جهد أمني وجهد ومنكم".

وأضاف السيسي "ما هي مبادرة الإخوان لحل المسألة اللي إحنا فيها دي ليكم مبادرة تعملوها أنتو قوة على الأرض وليكم مكانتكم ولكم قدرتكم وكفاءتكم ولكم ثقلكم اللي ميعملهاش يبقى بيتخلى عن المسؤولية ويقلك خلاص كدا".

وتابع قائلا: "حالة الفهم الموجودة عندنا عن الموقف وأسبابه دي مسؤولية أمام ربنا.. المواطن العادي ميفهمش ولا يقدر يعمل.. لكن أنا فاهم وأقدر أعمل".

وشهدت الحلقة العشرون من مسلسل الاختيار 3، الكشف وجود ضغوط من جماعة الإخوان المسلمين على جهاز المخابرات العامة، من أجل الإفراج عن عناصر إرهابية تم القبض عليها.

#عبد الفتاح السيسي #خيرت الشاطر #محمد مرسي

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