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نجاة قائد كبير في الحرس الثوري الايراني من محاولة اغتيال ومقتل حارسه الشخصي

السبت 23 أبريل 2022 02:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجاة قائد كبير في الحرس الثوري الايراني من محاولة اغتيال ومقتل حارسه الشخصي



طهران/سما/

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن مجهولين أطلقوا النار على موكب قيادي كبير في الحرس الثوري.

وأضافت المصادر أن القائد في الحرس الثوري الايراني  حسين الماسي نجا من محاولة اغتيال، مشيرة إلى مقتل الحارس الخاص به خلال الهجوم .

ونفى مصدر مطلع في مقر "قدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إصابة العميد حسين الماسي قائد لواء "سلمان" في زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.


وأفادت وكالة "ارنا" الإيرانية، نقلا عن شاهد عيان، أنه "إثر اطلاق النار فجر السبت، من قبل شخص أو أشخاص مجهولين نحو سيارة العميد الماسي في زاهدان، لقي حارسه الخاص محمود آبسالان مصرعه".

وحسب المعلومات الواردة فإن "محمود آبسالان هو نجل العميد برويز آبسالان نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان".

وأشارت المصادر إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على الضالعين في هذا العمل".



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يتبع..

#الحرس الثوري الايراني

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