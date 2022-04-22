اطلاق صاروح من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ، فجر اليوم السبت ، عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي " تم تحديد عملية إطلاق صاروخ واحد مؤخرًا من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وأضاف "تم تفعيل صفارات الإنذار عبر تطبيق الجبهة الداخلية."

وفي وقت سابق ذكرت وسائل عبرية " أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة نحو معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وتفعيل صفارات الإنذار عبر تطبيق الجبهة الداخلية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت" أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيق في التقارير الواردة عن إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف قبل قليل.

فيما قالت القناة 14" عندما لا ينفذ الجيش رد !! للمرة الثانية الليلة أطلق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.