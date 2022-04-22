  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة من الخليل

السبت 23 أبريل 2022 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على المواطنين في ساحة البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وأفاد مراسلنا بأن عشرات المستوطنين اعتدوا بالحجارة على المواطنين، وقاموا بتكسير زجاج عدد من المركبات والمحال التجارية في شارع الشلالة وساحة البلدية القديم، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، وأجبرتهم على مغادرة المنطقة.

وفي منطقة تل الرميدة وسط الخليل، اعتدى مستوطن على عائلة المواطن زياد أبو عيشة، أثناء مرورها على الحاجز العسكري المقام هناك، كما هاجم الناشط ياسر أبو مرخية وحاول منعه من تصوير وتوثيق الاعتداء.

الأكثر قراءة اليوم

اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

السعودية: حقيقة فيديو "خروج الدم من الأرض" بجوار الكعبة

واشنطن بوست: لهذا يريد بوتين حسم معركة ماريوبول قبل 9 مايو المقبل

أسعار صرف العملات

هآرتس: دولة تستوطن "حومش".. وأرملة يهودية: على "إسرائيل" إعادة احتلال سيناء أيضاً

الأخبار الرئيسية

اطلاق صاروح من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

وينسلاند لهنية: نقلت 3 رسائل مهمة لـ"اسرائيل"

203900

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

photo_2022-04-22_19-07-50

اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

جيش-اقتحام-جيب-1-730x438-1

هآرتس: دولة تستوطن "حومش".. وأرملة يهودية: على "إسرائيل" إعادة احتلال سيناء أيضاً

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم