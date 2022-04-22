مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة من الخليل

الخليل/سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على المواطنين في ساحة البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وأفاد مراسلنا بأن عشرات المستوطنين اعتدوا بالحجارة على المواطنين، وقاموا بتكسير زجاج عدد من المركبات والمحال التجارية في شارع الشلالة وساحة البلدية القديم، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، وأجبرتهم على مغادرة المنطقة.

وفي منطقة تل الرميدة وسط الخليل، اعتدى مستوطن على عائلة المواطن زياد أبو عيشة، أثناء مرورها على الحاجز العسكري المقام هناك، كما هاجم الناشط ياسر أبو مرخية وحاول منعه من تصوير وتوثيق الاعتداء.