  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهيئة الوطنية لدعم صمود شعبنا بالداخل المحتل تشيد بالكفاح في "الأقصى"

الجمعة 22 أبريل 2022 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية لدعم صمود شعبنا بالداخل المحتل تشيد بالكفاح في "الأقصى"



القدس المحتلة/سما/

أشادت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا بالداخل المحتل بكفاح وصمود شعبنا في تصديه لهجمات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك. واعتبرت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، قيام قوات الاحتلال بإصابة عشرات المصلين فجر اليوم باستخدام أدوات القمع والتنكيل الخطرة ومنها الأعيرة المطاطية والمغلفة بالمعادن يعكس حالة الإرهاب المنظم الممارس من قبل الاحتلال والذي يرعي ويحمي المستوطنين والمجموعات اليهودية المتطرفة.

وأكدت أن قيام الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري على عشرة من مناضلي شعبنا بالداخل المحتل يشكل تصعيدا خطيراً ومقصوداً بحقهم بما يؤكد استهداف الاحتلال لكل مكونات شعبنا بكل ساحاته وبما يعكس الطبيعة العدوانية والعنصرية للاحتلال. وشددت الهيئة على أن تلاحم شعبنا ووحدته الكفاحية الشعبية والميدانية يشكل أبلغ رد على مخططات الاحتلال.

وحيت الهيئة دور قوى التضامن الشعبي الدولي الرافض لممارسات الاحتلال التي تنتهك حقوق شعبنا بما يشمل حرية العبادة وصولا لحقه بالحرية والاستقلال والعودة.

#الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

السعودية: حقيقة فيديو "خروج الدم من الأرض" بجوار الكعبة

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

واشنطن بوست: لهذا يريد بوتين حسم معركة ماريوبول قبل 9 مايو المقبل

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

عالم أزهري : إسلام بحيري وتياره يدعون لدين جديد "اميركي اسطوري فولكلوري"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

203900

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

photo_2022-04-22_19-07-50

اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

جيش-اقتحام-جيب-1-730x438-1

هآرتس: دولة تستوطن "حومش".. وأرملة يهودية: على "إسرائيل" إعادة احتلال سيناء أيضاً

واشنطن بوست: لهذا يريد بوتين حسم معركة ماريوبول قبل 9 مايو المقبل

photo_2022-04-22_15-02-42 (2)

مخاوف إسرائيلية من تفجّر الأوضاع في الداخل المحتل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم