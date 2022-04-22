الهيئة الوطنية لدعم صمود شعبنا بالداخل المحتل تشيد بالكفاح في "الأقصى"

القدس المحتلة/سما/

أشادت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا بالداخل المحتل بكفاح وصمود شعبنا في تصديه لهجمات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك. واعتبرت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، قيام قوات الاحتلال بإصابة عشرات المصلين فجر اليوم باستخدام أدوات القمع والتنكيل الخطرة ومنها الأعيرة المطاطية والمغلفة بالمعادن يعكس حالة الإرهاب المنظم الممارس من قبل الاحتلال والذي يرعي ويحمي المستوطنين والمجموعات اليهودية المتطرفة.

وأكدت أن قيام الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري على عشرة من مناضلي شعبنا بالداخل المحتل يشكل تصعيدا خطيراً ومقصوداً بحقهم بما يؤكد استهداف الاحتلال لكل مكونات شعبنا بكل ساحاته وبما يعكس الطبيعة العدوانية والعنصرية للاحتلال. وشددت الهيئة على أن تلاحم شعبنا ووحدته الكفاحية الشعبية والميدانية يشكل أبلغ رد على مخططات الاحتلال.

وحيت الهيئة دور قوى التضامن الشعبي الدولي الرافض لممارسات الاحتلال التي تنتهك حقوق شعبنا بما يشمل حرية العبادة وصولا لحقه بالحرية والاستقلال والعودة.