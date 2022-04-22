الأمم المتحدة تطالب بتحقيق "فوري ومستقل" في عنف الشرطة الإسرائيلية

وكالات/سما/

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "بتحقيق فوري" في أعمال العنف التي تمارسها الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن أعمال العنف التي شنتها قوات الأمن الإسرائيلية على الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى خلال الفترة من 15 إلى 17 إبريل الجاري، أسفرت عن إصابة 180 شخصا، بينهم 27 طفلا.



وذكر موقع الأمم المتحدة الإلكتروني أن شامداساني، أشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خلال الفترة المذكورة نحو 470 فلسطينيا بينهم 60 طفلا.

وأعربت عن قلق المنظمة العميق إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل خلال الشهر الماضي.

وأضافت: "يجب إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وشفاف فيما يتعلق بعنف الشرطة الإسرائيلية، الذي أدى إلى إصابة المصلين في المسجد الأقصى، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف".

ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة بهدف تجنب أي انتهاكات أخرى.