فيديو: مسيرة حاشدة في أم الفحم تنديداً بعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى

أم الفحم/سما/

انطلقت مسيرة حاشدة في مدينة أم الفحم، مساء اليوم الجمعة، بعد صلاتي العشاء والتراويح، منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المُبارك.

وكان قد دعا الحراك الفحماوي الموحّد واللجنة الشعبية في المدينة إلى المشاركة في المسيرة التي انطلقت من مسجد أبي عبيدة.



ونشبت صباح اليوم، الجمعة، مواجهات بين معتكفين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية، ما تسبب بوقوع إصابات بين الشبان والصحافيين.

وفجر أمس الخميس، ولليوم الخامس على التوالي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتدت على المصلين والمعتكفين وطردهم بالقوة من ساحات الحرم ومحاصرتهم داخل مصليات الأقصى. وانتشرت قوات الاحتلال في ساحات الحرم، لتأمين اقتحامات المستوطنين.