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روسيا تعلن حصيلة خسائرها البشرية جراء غرق "موسكفا"

الجمعة 22 أبريل 2022 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تعلن حصيلة خسائرها البشرية جراء غرق "موسكفا"



موسكو/سما/

بعد أيام من الواقعة، أعلنت روسيا حصيلة خسائرها البشرية من جراء غرق السفينة العسكرية "موسكفا".


ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، الجمعة، إن بحارا واحدا لقي مصرعه، وإن 27 آخرين أصبحوا في عداد المفقودين، بعد غرق الطراد الروسي الأسبوع الماضي.


وأوضحت الوكالة أنه "جرى إنقاذ 396 آخرين من أفراد طاقم السفينة".

وتقول موسكو إن "موسكفا"، وهو السفينة الرئيسية بأسطولها في البحر الأسود، غرق الأسبوع الماضي بعد أن تسبب حريق في انفجار الذخيرة.

وفي المقابل، تقول أوكرانيا إنها أصابته بصاروخ مضاد للسفن، وهي رواية تؤيدها أيضا الولايات المتحدة.

#روسيا #موسكفا

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