  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهاجم أمسية رمضانية للأطفال في رأس كركر ويصيب العشرات بالاختناق

الجمعة 22 أبريل 2022 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهاجم أمسية رمضانية للأطفال في رأس كركر ويصيب العشرات بالاختناق



رام الله/سما/

 أصيب عشرات الأطفال بالإغماء والاختناق، مساء اليوم الجمعة، عقب مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز المسيل للدموع، فعالية رمضانية كانت مخصصة للأطفال في بلدة رأس كركر، غرب رام الله.

وقال رئيس بلدية رأس كركر مروان نوفل لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر أمسية ترفيهية، نظمتها جمعية شابات رأس كركر في ساحة مدرسة الإناث، حيث أطلقت عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع بين الحضور، ما أدى لإصابة عشرات الأطفال والأهالي بحالات إغماء واختناق.

وأوضح نوفل أن ما لا يقل عن 300 طفل لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات كانوا يشاركون في الفعالية.

ولم يستبعد نوفل أن تكون قوات الاحتلال تعمدت استهداف هذه الأمسية، لا سيما وأنها نظمت في موقع بعيد عن الطريق الذي يشهد عادة مواجهات مع قوات الاحتلال.

وقال: "لم تندلع اليوم في القرية مواجهات قبل هذه الحادثة الإجرامية، وتصويب قنابل الغاز كانت باتجاه الفعالية في ساحة مدرسة الإناث البعيدة عن الشارع، لا يمكن إلا أن يكون هذا الاستهداف متعمداً".

وذكر رئيس بلدية رأس كركر أن الاحتلال استهدف كذلك بقنابل الغاز المسيل للدموع، المواطنين الذين كانوا في طريقهم لتأدية صلاة العشاء في مسجد القرية المجاور لمدرسة الإناث.

ـــ

#الاحتلال الاسرائيلي #رأس كركر

الأكثر قراءة اليوم

اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

السعودية: حقيقة فيديو "خروج الدم من الأرض" بجوار الكعبة

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

واشنطن بوست: لهذا يريد بوتين حسم معركة ماريوبول قبل 9 مايو المقبل

عالم أزهري : إسلام بحيري وتياره يدعون لدين جديد "اميركي اسطوري فولكلوري"

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

203900

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

photo_2022-04-22_19-07-50

اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

جيش-اقتحام-جيب-1-730x438-1

هآرتس: دولة تستوطن "حومش".. وأرملة يهودية: على "إسرائيل" إعادة احتلال سيناء أيضاً

واشنطن بوست: لهذا يريد بوتين حسم معركة ماريوبول قبل 9 مايو المقبل

photo_2022-04-22_15-02-42 (2)

مخاوف إسرائيلية من تفجّر الأوضاع في الداخل المحتل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم