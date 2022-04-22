تخوفات إسرائيلية من اندلاع مواجهات عنيفة .. وهذه توصيات وزير أمن الاحتلال

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، عن تخوفات إسرائيلية من اشتعال مواجهات عنيفة في القدس ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت قناة كان العبرية، عن وجود مخاوف من التصعيد في الأقصى ، لأن أحد المصابين خلال أحداث اليوم في المسجد الأقصى حالته خطيرة جدا.





وأوضحت القناة " أن قوات الأمن تستعد لمواجهات عنيفة في القدس ومدن الداخل بعد إصابة فلسطينيين في الأقصى اليوم أحدهم حالته خطيرة جدا بعد إصابته في الرأس.

وكشفت القناة " أن وزير أمن الاحتلال الاسرائيلي عومر بارليف أوصى الشرطة بالامتناع "قدر الإمكان" عن اقتحام باحات المسجد الأقصى،مشيرة الى أن قرارالقيام بذلك يبقى بيد قائد شرطة المنطقة.

و أصيب عشرات من المعتكفين في المسجد الأقصى، صباح اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمسجد.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 151 إصابة خلال اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين صباح اليوم في المسجد الأقصى.

فيما تمكنت ‏أعداد غفيرة من المصلين من التوافد لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر ‎رمضان في المسجد الأقصى، تقدر بـ 150 ألف مصلٍ، حيث سمحت ‎إسرائيل للنساء دون قيود والرجال فوق الـ 50 عامًا من الضفة الغربية للصلاة، كما منعت اقتراب المستوطنين من ‎باب العامود ومحيطها.