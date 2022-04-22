حماس: محمد الضيف يُمثل لدى جماهير شعبنا أيقونة نضاله في ثورته المعاصرة

غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم: إن "التفاف جماهير شعبنا في القدس وباحات المسجد الأقصى حول رموز المقاومة الفلسطينية، والهتاف لها ولرموزها ورفع راياتها، يعكس عمق إيمانها بخيار المقاومة كطريق لاسترجاع الأرض والمقدسات".

وأكد في بيان صحفي أصدرته مساء الجمعة، على أن قائد أركان المقاومة محمد الضيف، يمثل لدى جماهير شعبنا الفلسطيني أيقونة نضاله في ثورته المعاصرة، فالرجل تجسيد للثورة التي لا تهدأ والقتال المتواصل لانتزاع الحرية والكرامة، وهتاف الجماهير باسمه، تعبير عن ثقتهم الكاملة عن ما يمثله من نخوة الثائر ورجولة المواقف.

وأشار إلى أن تلك الثقة بالمقاومة ورجالها من أهلنا في القدس، يزيد من ثقل المسؤولية على حركة حماس وقوى المقاومة تجاه الأرض والمقدسات، وسنظل على العهد والوعد حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.





وأوضح أن الوحدة الميدانية لكل مكونات شعبنا الفلسطيني في القدس، شكلت واحدة من أهم عوامل الصمود والتحدي والقدرة على مواجهة سياسات الاحتلال وعدوانه.