  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: محمد الضيف يُمثل لدى جماهير شعبنا أيقونة نضاله في ثورته المعاصرة

الجمعة 22 أبريل 2022 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: محمد الضيف يُمثل لدى جماهير شعبنا أيقونة نضاله في ثورته المعاصرة



غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم: إن "التفاف جماهير شعبنا في القدس وباحات المسجد الأقصى حول رموز المقاومة الفلسطينية، والهتاف لها ولرموزها ورفع راياتها، يعكس عمق إيمانها بخيار المقاومة كطريق لاسترجاع الأرض والمقدسات".

وأكد في بيان صحفي أصدرته مساء الجمعة، على أن قائد أركان المقاومة محمد الضيف، يمثل لدى جماهير شعبنا الفلسطيني أيقونة نضاله في ثورته المعاصرة، فالرجل تجسيد للثورة التي لا تهدأ والقتال المتواصل لانتزاع الحرية والكرامة، وهتاف الجماهير باسمه، تعبير عن ثقتهم الكاملة عن ما يمثله من نخوة الثائر ورجولة المواقف.

وأشار إلى أن تلك الثقة بالمقاومة ورجالها من أهلنا في القدس، يزيد من ثقل المسؤولية على حركة حماس وقوى المقاومة تجاه الأرض والمقدسات، وسنظل على العهد والوعد حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.


 
وأوضح أن الوحدة الميدانية لكل مكونات شعبنا الفلسطيني في القدس، شكلت واحدة من أهم عوامل الصمود والتحدي والقدرة على مواجهة سياسات الاحتلال وعدوانه.

#حماس #محمد الضيف

الأكثر قراءة اليوم

السعودية: حقيقة فيديو "خروج الدم من الأرض" بجوار الكعبة

اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

عالم أزهري : إسلام بحيري وتياره يدعون لدين جديد "اميركي اسطوري فولكلوري"

أسعار صرف العملات

واشنطن بوست: لهذا يريد بوتين حسم معركة ماريوبول قبل 9 مايو المقبل

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

203900

يديعوت تكشف النقاب عن "عدو غير عادي" يهدد برنامج تل أبيب النووي

photo_2022-04-22_19-07-50

اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

جيش-اقتحام-جيب-1-730x438-1

هآرتس: دولة تستوطن "حومش".. وأرملة يهودية: على "إسرائيل" إعادة احتلال سيناء أيضاً

واشنطن بوست: لهذا يريد بوتين حسم معركة ماريوبول قبل 9 مايو المقبل

photo_2022-04-22_15-02-42 (2)

مخاوف إسرائيلية من تفجّر الأوضاع في الداخل المحتل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم