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أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

الجمعة 22 أبريل 2022 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

- أدى أكثر من 100 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى رغم اجراءات الاحتلال المشددة، واقتحام قوات الاحتلال المسجد منذ ساعات الفجر.

وأصابت قوات الاحتلال 57 مصليا حسبما أفادت جمعية الهلال الأحمر، التي نقلت 14 منهم إلى مستشفيات القدس، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة، حيث اعتقلته قوات الاحتلال لاحقا، وهو الشاب وليد الشريف.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي على المصلين بكثافة، وقنابل الغاز المسيل للدموع عن طريق الطائرات المسيرة في الباحات خلال مسيرة خرجت نصرة للمسجد الأقصى، عقب صلاة المغرب.

ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الاقصى المبارك، وأعادت العديد من الحافلات على حاجزي قلنديا وبيت لحم.

#المسجد الاقصى

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