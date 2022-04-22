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نقابة مربي الدواجن بغزة تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن أسعار الدجاج

الجمعة 22 أبريل 2022 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة مربي الدواجن بغزة تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن أسعار الدجاج



غزة/سما/

أصدرت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني بغزة، مساء يوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا بشأن أسعار الدجاج في قطاع غزة، مؤكدة على أن موقف النقابة كان مع المسؤولين الحكوميين في فرض تسعيرة الدجاج اللاحم بشكل مؤقت لعدد من الأيام فقط.

وأشارت في بيانها، إلى أن التزامها بذلك جاء لكسر أية حالة من حالات الاحتكار لتحقيق الهدف رغم عدم التواصل مع النقابة بهذا الشأن.

وطالبت النقابة في المسؤولين بالقطاع، بوقف التعامل في فرض أي تسعيرة للدجاج اللاحم في كافة أسواق محافظات قطاع غزة، لأن "سلعة الدجاج اللاحم خاضعة لسعر العرض والطلب في الأسواق"، وفق البيان.


 
كما دعت المسؤولين بالقطاع، إعادة النظر في ملف الدواجن تحديدًا وما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الارتفاعات في الأسعار ومعالجة كافة القضايا الخاصة في هذا القطاع بالكامل وإعادة ترميم قطاع الدواجن

#غزة #اسعار الدواجن #نقابة مربي الدواجن

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