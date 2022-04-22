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اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

الجمعة 22 أبريل 2022 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق صاروخين من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)



غزة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء الجمعة، عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت" أنه تم  إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، أحدهما عبر السياج والآخر سقط في غزة.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي  "لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف، بعد إطلاق الصاروخين من قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي:"  أنه تم اطلاق صاروخين من غزة، احدهما سقط في منطقة مفتوحة بالغلاف بالقرب من السياج الحدودي،والآخر سقط داخل القطاع.

#غزة #صواريخ

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