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البطش يحذّر: أي عدوان على القدس سيقابل برد حاسم على المحتل الصهيوني

الجمعة 22 أبريل 2022 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش يحذّر: أي عدوان على القدس سيقابل برد حاسم على المحتل الصهيوني



غزة / سما /

حذّر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، العدو من أن المقاومة بغزة والضفة وفي المنطقة ستدخل في مواجهة معه إذا حاول فرض روايته وسيطرته على الأقصى.

وأكد القيادي البطش خلال مسيرة شمال قطاع غزة نصرة للأقصى، اليوم الجمعة، "لأهلنا بالقدس، أننا معهم ولن نسلّم بفرض الرواية الصهيونية على المسجد الأقصى وسنقاومها".

وأوضح عضو المكتب السياسي، أن المعركة الأخيرة في إفشال ذبح القرابين ومسيرة الأعلام رسالة لكل المطبعين أن الكرامة تكون بالمقاومة التي استطاعت أن تحمي المقدسات.

وشدد القيادي البطش، على أن أي عدوان على القدس سيقابل برد حاسم على المحتل الصهيوني.

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