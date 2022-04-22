تشييع جثمان القائد الوطني الكبير المناضل خالد طنطش إلى مثواه الأخير في عمان

عمان/سما/

شُّيع جثمان القائد الوطني الكبير المناضل اللواء خالد محمد يوسف طنطش (القدسي)، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بمنطقة "أم الحيران" في العاصمة الأردنية عمان.

وشارك في التشييع عدد من رفاق الشهيد من الأسرى المحررين، وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن، وعدد من كوادر حركة فتح، وكذلك أمين سر المجلس الاستشاري لحركة "فتح" الفريق نصر يوسف، وعضو المجلس اللواء خالد مسمار، إضافة إلى عائلة الفقيد وأصدقائه.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" نعت الفقيد طنطش، قائلة إنه واحد من أبرز قادة الحركة، وأمضى حياته مدافعا صلبا عن حقوق وكرامة شعبنا، وهو أحد أهم قادة العمل الثوري الفلسطيني.

وتوفي اللواء خالد طنطش أمس الخميس، في عمان بعد مسيرة نضالية كبيرة، حيث اعتقل في 3/11/1969، وحكم عليه بالسجن عشرين عاما، وخرج من السجن عام 1985 في صفقة تبادل للأسرى، وهو قائد قاعدة التجمع (الفدائين) بوادي شعيب، وشارك في معركة الكرامة الخالدة، واشترك في العمليات الأولى التي قادتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وأحد أعضاء خلية القدس، وهو مرافق للرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

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