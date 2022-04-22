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استبعاد "إسرائيل" من قائمة الشركاء الداعمين لمهرجان بروكسل للأفلام القصيرة

الجمعة 22 أبريل 2022 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
استبعاد "إسرائيل" من قائمة الشركاء الداعمين لمهرجان بروكسل للأفلام القصيرة



بروكسل/سما/

 استبعدت إدارة مهرجان بروكسل للأفلام القصيرة، إسرائيل من قائمة شركائها في المهرجان الذي يقام في الفترة من 20 إلى 30 نيسان/أبريل الجاري.

وأوضحت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية في بيان صدر عنها، أنها تمكنت بالتنسيق مع الجالية الفلسطينية في بلجيكا، وعدد من الممثلين والمخرجين البلجيكيين والدوليين، من إقناع إدارة المهرجان لإزالة السفارة الإسرائيلية من قائمة شركائها.

وأشارت إلى أن إسرائيل تحاول أن تنسى ممارستها للفصل العنصري واستعمار فلسطين المحتلة، وهما جريمتان ضد الإنسانية من خلال الارتباط بأحداث ثقافية في الخارج، لتظهر السفارة الإسرائيلية في بلجيكا في القائمة الأولية لشركاء مهرجان بروكسل للأفلام القصيرة، لكن نجحنا في إزالتها.

وقالت الجمعية نعرب عن شكرنا وتهنئأتنا لإدارة المهرجان على اختيارها الشجاع، الذي يبعث لإسرائيل رسالة واضحة مفادها أنها لن تكسب احترامها بتبييض جرائمها ضد الإنسانية، بل بوضع حد لها.

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#بروكسل #الافلام القصيرة

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