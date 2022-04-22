  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

شرطة الاحتلال تهدد بقمع احتجاجات سلمية بالمدن والبلدات العربية

الجمعة 22 أبريل 2022 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تهدد بقمع احتجاجات سلمية بالمدن والبلدات العربية



القدس المحتلة/سما/

في ظل التصعيد الإسرائيلي في الحرم القدسي، إثر تكرار اقتحامات قوات شرطتها له والمواجهات اليومية مع الشبان الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، وآخرها صباح اليوم، الجمعة، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تستعد لقمع احتجاجات محتملة على هذا التصعيد من جانب إسرائيل في المدن والبلدات العربية في أراضي الـ48.

واقتحمت الشرطة الحرم القدسي منذ مطلع الأسبوع الحالي بادعاء حماية وحراسة جولات المستوطنين الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى. وأعلنت الشرطة أنه لن تكون هناك اقتحامات للمستوطنين في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، لكن قواتها اقتحمت الحرم صباح اليوم، رغم علمها بالتوتر الشديد هناك بسبب استمرار محتمل لاقتحامات المستوطنين، وخاصة على خلفية إعلانات "جماعات الهيكل" المتطرفة عن ذبح قرابين في باحات الأقصى. وتسبب اقتحام الشرطة، اليوم، بالمواجهات في المسجد الأقصى.

وتتعامل الشرطة الإسرائيلية بمكيالين في القدس المحتلة، فهي تقمع الفلسطينيين وتهادن المستوطنين واليمين المتطرف. وأول من أمس، أجرت مفاوضات مع المنظمات الفاشية، مثل "ليهافا" و"عوتسما يهوديت" التي يقودها عضو الكنيست إيتمار بن غفير، حول مسار "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس ورضخت لبعض طلباتهم.

كذلك تتعامل الشرطة بعدوانية مع المواطنين العرب في أراضي الـ48، وتتعامل معهم على أنها شرطة أمنية وليست شرطة مدنية. وكررت الشرطة اليوم دعايتها التحريضية بأنها تستعد "لأعمال شغب" في المدن والبلدات العربية. وقالت في بيان إنه "ليس سرا أنه نشرنا آلاف أفراد الشرطة في أنحاء البلاد، ونحن جاهزون بقوات معززة من أجل الحفاظ على أمن الجمهور ومنع الإرهاب من رفع رأسه ثانية".

وتكرر الشرطة الحديث عن اعتقال عشرات المواطنين العرب بزعم أنهم قاموا بـ"أعمال شغب"، إلا أن قسما كبيرا من هذه الاعتقالات كانت عمليا قمع حريات، إذ اعتقل ناشطون لدى توجههم إلى تظاهرات سلمية احتجاجية.

وبعد أن هدأ الوضع في الحرم القدسي، صباح اليوم، عقد وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، مداولات بمشاركة قيادة الشرطة وحرس الحدود والشاباك.

وجاء في بيان للشرطة أنه تقرر في هذه المداولات "إدخال القيادات القطرية واللوائية للشرطة إلى تأهب، لتعمل في مناطقها وفقا للأحداث وأعمال شغب إذا حدثت، ثم لتعزيزها قطريا وفق الحاجة. وتشديد العمليات مقابل المحاولة الفلسطينية لإشعال المنطقة".

وتابعت الشرطة أن "هذا جهد هام بشكل لا مثيل له وينبغي أن نكون سريعين وأقوياء جدا خلاله. وتطرق المفتش العام إلى أن الشرطة لن تسمح بأعمال شغب، وأي أمر كهذا سيؤدي إلى رد فعل هجومي وشديد من جانب قوات الشرطة بهدف قمعه منذ بدايته. والشرطة الإسرائيلية في وضع عملياتي كامل في جميع المناطق، وبضمنها القدس، وفيما الهدف أولا إحباط أحداث إرهابية، اجتثاث أعمال الشغب" في إشارة إلى احتجاجات غالبا ما تكون سلمية.

#شرطة الاحتلال الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

عالم أزهري : إسلام بحيري وتياره يدعون لدين جديد "اميركي اسطوري فولكلوري"

أسعار صرف العملات

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

روسيا تكشف أهداف المرحلة القادمة لعمليتها العسكرية بأوكرانيا

فيديو: عشرات الإصابات إثر استهداف المصلين بالقنابل في الأقصى

كاتبة إسرائيلية: أحداث الأقصى تبدد فرص نجاح اتفاقيات التطبيع

السعودية: حقيقة فيديو "خروج الدم من الأرض" بجوار الكعبة

الأخبار الرئيسية

photo_2022-04-22_15-02-42 (2)

مخاوف إسرائيلية من تفجّر الأوضاع في الداخل المحتل

photo_2022-04-22_15-02-42

كاتبة إسرائيلية: أحداث الأقصى تبدد فرص نجاح اتفاقيات التطبيع

"إسرائيل" تأمر جيشها بالاستعداد لأي تصعيد مع غزة… والمقاومة ترفع درجة التأهب والاستنفار

photo_2022-04-22_13-18-48

مسيرة جماهيرية حاشدة في غزة نصرة للأقصى..وحماس: راكمنا القوة ونتجهز للقاء الاحتلال

photo_2022-04-22_12-50-05

فيديو: عشرات الإصابات إثر استهداف المصلين بالقنابل في الأقصى

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم