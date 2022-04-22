  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين: لهذا تتعثر المفاوضات مع أوكرانيا

الجمعة 22 أبريل 2022 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: لهذا تتعثر المفاوضات مع أوكرانيا



موسكو/سما/

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن سبب تعثر المفاوضات مع الجانب الأوكراني، التي بدأت بعد وقت قصير من إطلاق موسكو حربها على جارتها في 24 فبراير الماضي.


ونقل الكرملين عن بوتن، الجمعة، اتهامه للجانب الأوكراني بـ"عدم الثبات على المواقف" في المفاوضات، مما يؤدي إلى تعثرها حسب وجهة نظره.


وقال الكرملين إن الرئيس الروسي أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إلا إذا أسفرت المناقشات الجارية بين المفاوضين عن نتائج ملموسة".

وقال بوتن لميشيل أن "كييف أظهرت أنها ليست مستعدة للبحث عن حلول مقبولة للطرفين".

ومن جهة أخرى، اتهم بوتن كييف بعدم السماح للقوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ماريوبول الساحلية بالاستسلام.

وأعلن الكرملين أن "كل عناصر القوات المسلحة الأوكرانية والمقاتلين في كتائب قومية والمرتزقة الأجانب الذين ألقوا سلاحهم تم ضمان بقائهم أحياء وتلقيهم العلاج المناسب وفقا للقانون الدولي، ورعاية طبية جيدة".

وأضاف الرئيس الروسي: "لكن نظام كييف يمنع الاستفادة من هذه الفرصة".

#بوتين #روسيا #أوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

عالم أزهري : إسلام بحيري وتياره يدعون لدين جديد "اميركي اسطوري فولكلوري"

أسعار صرف العملات

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

روسيا تكشف أهداف المرحلة القادمة لعمليتها العسكرية بأوكرانيا

فيديو: عشرات الإصابات إثر استهداف المصلين بالقنابل في الأقصى

السعودية: حقيقة فيديو "خروج الدم من الأرض" بجوار الكعبة

تقدير اسرائيلي: أحداث الأقصى تبدد فرص نجاح اتفاقيات التطبيع

الأخبار الرئيسية

photo_2022-04-22_15-02-42 (2)

مخاوف إسرائيلية من تفجّر الأوضاع في الداخل المحتل

photo_2022-04-22_15-02-42

تقدير اسرائيلي: أحداث الأقصى تبدد فرص نجاح اتفاقيات التطبيع

"إسرائيل" تأمر جيشها بالاستعداد لأي تصعيد مع غزة… والمقاومة ترفع درجة التأهب والاستنفار

photo_2022-04-22_13-18-48

مسيرة جماهيرية حاشدة في غزة نصرة للأقصى..وحماس: راكمنا القوة ونتجهز للقاء الاحتلال

photo_2022-04-22_12-50-05

فيديو: عشرات الإصابات إثر استهداف المصلين بالقنابل في الأقصى

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم