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شاهد: تفاعل مع مسن فلسطيني يصر على الاعتكاف بالأقصى

الجمعة 22 أبريل 2022 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: تفاعل مع مسن فلسطيني يصر على الاعتكاف بالأقصى



القدس المحتلة/سما/

يصر مسن فلسطيني على الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، تلبية لنداء الرباط فيه، رغم تواصل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين اليومية بحق المصلين والمعتكفين.


وتداولت مواقع محلية فلسطينية تسجيلا لرجل مسن قيل إنه من مدينة جنين، يتحدث فيه عن سعادته بالاعتكاف في الأقصى، وحرصه على الوجود فيه، وسط تفاعل وإعجاب من رواد مواقع التواصل، وإشادة بإصراره على الرباط في الأقصى.

 

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ارتفاع حدة عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى، واقتحامه بشكل متكرر، والسماح للمستوطنين بالتجول بداخله، وفي الوقت ذاته قيامه بإخلاء الأقصى من المصلين، ومنع وإعاقة وصولهم للصلاة والاعتكاف فيه.

واعتقل الاحتلال المئات من المصلين والمعتكفين، وأصيب مئات آخرون؛ جراء اعتداء قوات الاحتلال الوحشي على المصلين من النساء والشيوخ والشباب. 

#الاعتكاف بالمسجد الاقصى

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