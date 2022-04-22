شاهد: إسقاط مروحية روسية بماريوبول بصاروخ "ستينغر"

وكالات

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطعا مصورا يظهر إسقاط طائرة روسية مروحية قرب مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرقي البلاد، بصاروخ من نوع "ستينغر".

وعلى صفحتها على تويتر، قالت الوزارة؛ إن فرقة الدفاع المضاد للطائرات في الحرس الوطني، أسقطت الطائرة بصاروخ "ستينغر"، مرفقة التغريدة بمقطع مصور قصير.



وتشهد ماريوبول، التي كان يقطنها 400 ألف نسمة وشهدت أعنف المعارك في الحرب منذ بدء الغزو الروسي، أسوأ أزمة إنسانية أيضا.



ووفقا للتقديرات الأوكرانية، لقي عشرات الآلاف من المدنيين حتفهم في ماريوبول. وتقدر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الضحايا المدنيين بالآلاف على الأقل.



وتحصن المقاتلون الأوكرانيون داخل مجمع آزوفستال للصلب بفضل مبانيه الضخمة والثكنات والأنفاق تحت الأرض.





وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرشيتشوك؛ إن هناك حاجة لإجلاء ألف مدني و500 جندي مصاب من المصنع على الفور، واتهمت القوات الروسية بعدم فتح ممر آمن، قالت إنه تم الاتفاق عليه.



وتقول روسيا إنها أجلت 140 ألف مدني من ماريوبول في عمليات إجلاء إنسانية، لكن كييف ذكرت أن بعضهم نُقل قسرا، وهو ما يعتبر جريمة حرب.