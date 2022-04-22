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القواسمي: بعض المواقف الدولية بين أوكرانيا وفلسطين تظهر حجم النفاق السياسي

الجمعة 22 أبريل 2022 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: بعض المواقف الدولية بين أوكرانيا وفلسطين تظهر حجم النفاق السياسي



رام الله/سما/

قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامه القواسمي، إن المواقف الدولية اتجاه أوكرانيا من جانب وفلسطين من جانب آخر، تظهر حجم النفاق السياسي والإزدواجية في المعايير الدولية، وفي التعاطي مع القانون الدولي.

وأضاف القواسمي في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن دعم تلك الدول غير المحدود بكافة الوسائل القتالية والسياسية والمالية لأوكرانيا، في الوقت الذي تقوم فيه ذات الدول بدعم إسرائيل عسكريا وماليا، وتقف ضد نضال الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حريته واستقلاله وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، هو أمر مرفوض ومستهحن، ويدلل على أن تلك الدول تتصرف وفقا لمصالحها الذاتية بعيدا عن القانون الدولي والديمقراطية التي يدعونها.

#اسامة القواسمي #أوكرانيا #فلسطين

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