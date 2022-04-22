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مسيرة جماهيرية حاشدة في غزة نصرة للأقصى..وحماس: راكمنا القوة ونتجهز للقاء الاحتلال

الجمعة 22 أبريل 2022 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة جماهيرية حاشدة في غزة نصرة للأقصى..وحماس: راكمنا القوة ونتجهز للقاء الاحتلال



غزة/سما/

شارك الآلاف في مسيرة حاشدة دعت إليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في شمال قطاع غزة؛ نصرة للمسجد الأقصى المبارك.


وخرج المشاركون من جميع مساجد شمال قطاع غزة بعد صلاة الجمعة، وجابت المسيرة شوارع مخيم جباليا.


ورددت الجماهير هتافات داعمة للمسجد الأقصى مدينة القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، ورفعت الأعلام الفلسطينية والرايات الخضراء.


وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي خلال كلمته في ختام المسيرة: إن "المسجد الأقصى خط أحمر دونه الدماء ولذلك لا يمكن أن نترك الاحتلال ومستوطنيه يعيثون فيه".


وأكد الهندي أن "الاحتلال ليس له إلا الرحيل عن أرضنا يجر ذيول الخزي والعار لأننا سنقاتله بكل ما نملك".


ووجه رسالة إلى المرابطين والمرابطات في بيت المقدس قائلا:" نحن معكم وسنساندكم وسندافع عنكم ولن نتخلى عنكم".


وأضاف الهندي أن "الشعب الفلسطيني موحد تحت راية المقاومة، وكل الأجنحة العسكرية تقف معا إلى جانب القدس والمسجد الأقصى".


وتابع، "أما رسالتنا للاحتلال أننا أعددنا العدة وراكمنا القوة ونتجهز للقائك حتى تحرير المسجد الأقصى".


وطالب القيادي في حماس، الأمة العربية والإسلامية بعدم ترك الفلسطينيين يواجهون الاحتلال لوحدهم، مؤكدا أن الأقصى في خطر وهو ليس للفلسطينيين إنما لكل العرب والمسلمين.


ومضى قائلا:" نقول لأهالي الشهداء وعلى رأسهم والد الشهيد رعد حازم (منفذ عملية تل أبيب) أننا معكم ولن نترككم وحدكم وسنحميكم من بطش الاحتلال".

#حماس #غزة

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