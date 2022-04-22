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مسيرة جماهيرية حاشدة في عمان تنديدا باعتداءات الاحتلال على الأقصى

الجمعة 22 أبريل 2022 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة جماهيرية حاشدة في عمان تنديدا باعتداءات الاحتلال على الأقصى



عمان/سما/

 انطلقت، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة من المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمان، نصرة للمسجد الأقصى المبارك في وجه الانتهاكات الإسرائيلية.

وانطلقت المسيرة التي ضمت كافة شرائح المجتمع الأردني، بمشاركة أغلب التيارات السياسية والحزبية، بشعارات تنادي لنصرة أهالي القدس المرابطين والصامدين، ورفض المحاولات الإسرائيلية تغير الواقع التاريخي للمدينة المقدسة.

وطالب المشاركون في المسيرة، بوقف هذا الاستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين.

وأشاروا إلى أن قضية القدس والمقدسات لها أبعاد دينية، باعتبارها تحت الوصاية الهاشمية، وان أي اعتداء عليها هو بمثابة اعتداء على عقيدة المسلمين جميعا، كما أن اعتداءات المستوطنين سيعيد إشعال المنطقة.

ودعو العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، إلى الضغط للوقف إلى جانب الحق الفلسطيني، ورفض ما يحدث في القدس من اعتداءات على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى، وهو يخالف كل الأعراف الدولية ويقوض الاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدوا أن القدس ستبقى عربية، ولن تغير همجية المستوطنين وجنود الاحتلال من هويتها العربية والإسلامية كعاصمة لدولة فلسطين المستقلة على التراب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تؤكد عروبة القدس، وأنها رمز السلام، مطالبين بتوحيد الصف العربي للتصدي لهذه الانتهاكات المستمرة.

#الاردن #المسجد الاقصى

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