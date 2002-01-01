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الاردن : مسيرة لدعم المقدسيين ورفض اعتداءات الاحتلال

الجمعة 22 أبريل 2022 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن : مسيرة لدعم المقدسيين ورفض اعتداءات الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

 نظمت فعاليات شعبية وحزبية بعد صلاة الجمعة، مسيرة من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة الأردنية عمان لدعم المقدسيين ورفض اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها: "النصر للمقاومة والهزيمة للمستسلمين"، "لا حل إلا بإنهاء الاحتلال الصهيوني"، و"في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر لا مؤتمر أنا أريد سوى عمر".

وكان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية قد دعا إلى تنظيم مسيرة جماهيرية من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان دعما واسنادا للمقاومة الفلسطينية.

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