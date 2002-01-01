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أكثر من 150 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

الجمعة 22 أبريل 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 150 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى



القدس المحتلة / سما /

توافدت جموع غفيرة من الفلسطينيين، من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي 48، إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها أجهزة الاحتلال الأمنية الإسرائيلية.

ووفقا لوزارة الأوقاف الفلسطينية فقد أدى أكثر من 150 ألف مصل صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

ومما يذكر أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدوا صلوات العشاء والتراويح، الليلة الماضية، وصلاة الفجر، اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

واندلعت صباح اليوم، مواجهات بين معتكفين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في ساحات الأقصى، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية، ما تسبب بوقوع إصابات بين الشبان والصحافيين.

وأفادت مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 31 إصابة خلال المواجهات داخل المسجد الأقصى، إذ نقلت 14 إصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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