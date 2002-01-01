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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدين العدوان الإسرائيلي على الأقصى وغزة

الجمعة 22 أبريل 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدين العدوان الإسرائيلي على الأقصى وغزة



القدس المحتلة / سما /

 أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، والمصلين فيه خلال شهر رمضان المبارك، كذلك القصف الذي استهدف قطاع غزة.

وقال موسى في تصريح له، إن استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في شرق القدس، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وتعقد إمكانية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وشدد على استمرار الدعم الثابت من قبل الاتحاد الافريقي إلى الشعب الفلسطيني، في مساعيه الشرعية لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب رئيس المفوضية بجهود دولية حقيقية لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقًا لمقررات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

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