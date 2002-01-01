حماس تستنفر جماهير شعبنا للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس

غزة/ سما /

دعت حركة " حماس "، اليوم الجمعة، جماهير شعبنا إلى هبّة عارمة دفاعاً عن الأقصى ونصرة للمرابطين الذين لبّوا نداء الفجر العظيم وتعرّضوا لعنف الاحتلال وبطشه.

واستنفرت الحركة في تصريح صحفي جماهير شعبنا المجاهد في أماكن وجوده كافة، ودعتهم إلى هبّة عارمة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وشد الرّحال في يوم الجمعة هذا، والاحتشاد والرّباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك طوال العشر الأواخر من رمضان، دفاعاً عن القدس والأقصى، ونصرة للمرابطين الأبطال الذين لبّوا نداء الفجر العظيم، "فجر إنا باقون"، وسقط منهم عشرات الجرحى أثناء تصديهم البطولي ومنذ ساعات الصباح الأولى، لاقتحامات وعنف وبطش قوات الاحتلال الغاشم.

وقالت الحركة، إن وحدة شعبنا البطل ومقاومته الباسلة ستبقى سدّاً وحصناً منيعاً في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ولن تسمح لهم بتمرير مخططاتهم الخبيثة في الأقصى والقدس المخضبة بدماء الشهداء الزكيّة.