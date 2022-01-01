  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رغم إجراءات الاحتلال .. الآلاف يؤدون صلاة "الفجر العظيم" في الأقصى

الجمعة 22 أبريل 2022 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغم إجراءات الاحتلال .. الآلاف يؤدون صلاة "الفجر العظيم" في الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى وباحاته، وذلك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، التي حملت عنوان "فجر إنا باقون".

 وتوافدت جموع غفيرة من الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل، إلى مدينة القدس لأداء صلاة الفجر والاعتكاف في المسجد الأقصى، وذلك رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الحواجز.

يأتي ذلك في ظل جهود التصدي لاقتحامات المستوطنين المقررة اليوم الجمعة من خلال أداء صلاة الفجر والاعتكاف داخل المسجد المبارك. وكان نشطاء وحراسات شبابية دعوا جماهير شعبنا إلى تلبية وإحياء صلاة فجر الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد المبارك، تحت شعار "إنا باقون"، تزامنًا مع تواصل دعوات المستوطنين لذبح القرابين في المسجد.

وحثت الدعوات المواطنين على شد الرحال للمسجد الأقصى من كل الأراضي الفلسطينية، ضمن حملة "الفجر العظيم"، للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية وإفشال أطماع المستوطنين بالمسجد المبارك.

واقتحمت شرطة الاحتلال فجر اليوم ساحات الأقصى المبارك وهاجمت المرابطين والشبان الذين هتفوا للقدس وغزة والمقاومة، بعد صلاة الفجر.

وأطلقت شرطة الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي بكثافة، تجاه المتواجدين في ساحات الأقصى، حيثُ أصيب العشرات بالرصاص والمعدني بينهم مسعف و٣ صحفيين وأطفال وحالات اختناق بسبب القنابل الغازية.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن اتصالات مصرية مع السلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

صحيفة: تراجع الاحتلال عن وعوده يثير استياء وحفيظة الوسطاء ويضعهم في حرج

رسائل تهديد إسرائيليّة لقيادة حماس: لن نتحمّل المزيد من الصواريخ وجيشنا بحالة تأهب قصوى

بالصور ..جولة مع "سرايا القدس": أنفاق غزة سلاح استراتيجي جاهز لأي تصعيد محتمل

لبيد وغانتس يهددان غزة: خططنا جاهزة ولن نسمح باطلاق مزيد من الصواريخ

جيش الاحتلال يكشف حقيقة ما جرى الليلة من تصعيد ويتعهد باجراء تحقيق

أرسلت لها صورا.. ايران تكشف مكان مخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية وتهدد بقصفه

الأخبار الرئيسية

اقصى

27 إصابة منهم إصابتين خطيرتين خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى

20220422081149

استشهاد شاب من اليامون متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

حماس : الساعات المقبلة مهمة وساخنة بالمسجد الاقصى

الشيخ: لقاء الرئيس عباس مع مبعوثي الإدارة الأميركية صريح وواضح

كوخافي يصدر تعليماته بالاستعداد للتصعيد واحتمال شن عملية عسكرية بغزة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم