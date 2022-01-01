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استشهاد شاب من اليامون متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

الجمعة 22 أبريل 2022 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب من اليامون متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال



رام الله / سما /

استشهد الشاب لطفي إبراهيم لبدي (21 عاما) ، فجر اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص أطلقته قوات الاحتلال قبل عدة أيام، وفق ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية.

وأصيب الشهيد لبدي برصاص الاحتلال في مدينة جنين، التي شهدت اشتباكات مسلحة بين الشبان المسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة وبلدات مجاورة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين صفوف المواطنين، بالإضافة إلى اعتقال العشرات.

وباستشهاد الشاب لبدي يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال إلى 49 شهيدا منذ بداية العام الحالي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن "المواطنة حنان محمود خضور، استشهدت متأثرة بجروحٍ حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال، الأسبوع الماضي".

وكانت خضور أصيبت برصاصة في البطن أطلقها صوبه جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامهم جنين في التاسع من شهر نيسان الجاري.

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