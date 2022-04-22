اجواء لطيفة و ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا لطيفا نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً باردا خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2022/04/22: يكون الجو حارا وجافا حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2022/04/23: يكون الجو حارا وجافا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2022/04/24: يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.