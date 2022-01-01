حماس : الساعات المقبلة مهمة وساخنة بالمسجد الاقصى

أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الساعات المقبلة مهمة وساخنة في المسجد الأقصى المبارك.وأشار الرشق في تصريحات له فجر اليوم ، إلى أن شباب القدس والضفة الغربية يحاولون الوصول الى المسجد الاقصى المبارك؛ لحمايته رغم عراقيل الاحتلال، بحسب (قناة الأقصى).

وكان عشرات آلاف الفلسطينيين أدوا صلاتي العشاء والتراويح، في ليلة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن نحو 60 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح، مساء اليوم الخميس، في المسجد الأقصى المبارك.

وامتلأت ساحات المسجد بالمصلين الذين توافدوا بعد تناول وجبة الإفطار؛ لأداء صلاتي التراويح والعشاء في المسجد، رغم تضييقات الاحتلال والاعتداءات المتواصلة على المصلين، وتوتر الأوضاع بـ "الأقصى" منذ بداية الشهر الكريم، وخاصة عند ساحة "باب العامود".

و يخيّم الهدوء على باب العامود والمسجد الأقصى المبارك، مساء الخميس، مع انتهاء أسبوع شهد مواجهات واسعة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمقدسيين عمومًا.

ورغم إعلان الاحتلال انتهاء اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في العشر الأواخر من رمضان، إلا أن المقدسيّين يحبسون أنفاسهم لاحتمال الاعتداء عليهم يوم الجمعة مع الصلاة الثالثة في رمضان، أو على المحتفلين بعيد الفصح الشرقي.

وكان عدد من المواطنين الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، قد أصيبواً صباح أمس الخميس، بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز عليهم، فيما أصيب ثلاثة اخرون بالرصاص المطاطي بينهم رجل مسن.