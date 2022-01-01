"الالبا" يستنكر اعتداء إسرائيل على الشعب الفلسطيني

رام الله / سما /

استنكر الاتحاد البوليفاري لشعوب القارة الأميركية، اعتداء دولة إسرائيل في شهر رمضان على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى.

وأكد "الألبا" في بيان صدر عنها، الليلة، دعمها للسيادة والاستقلال والحرية بتقرير المصير للشعب الفلسطيني، مطالبة من الذين يعملون على استدامة الاحتلال غير الشرعي بوقف أعمالهم واحترام القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددا على أن الحل الوحيد المقبول لدى المجتمع الدولي هو إقامة الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وأعرب "الالبا" عن تضامنه مع ضحايا الهجمات وعائلاتهم، وتشجب هذه الموجة الجديدة وغير المبررة من العنف الإسرائيلي، مؤكدة دعوتها الشديدة للسلام، ودعوتها لمنظمة الأمم المتحدة لتبني إجراءات عاجلة من أجل حل سلمي وشامل وعادل ومستدام للصراع.