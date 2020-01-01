ارتفاع أسعار النفط عالميا

وكالات - سما-

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، بما يفوق الـ1 بالمئة، لتستأنف مسيرة المكاسب التي توقفت باليومين السابقين، وسط ارتداد مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 25 من آذار 2020.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار المقبل 1.10 بالمئة، لتتداول عند مستويات 103.63 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 102.50 دولار للبرميل، خاصة أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 102.19 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران المقبل 1.09 بالمئة لتتداول عند 108.18 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 107.01 دولار للبرميل، في وقت استهلت فيه العقود التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 106.80 دولار للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأميركي 0.23 بالمئة إلى 100.06 مقارنة بالافتتاحية عند 100.35، خاصة أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 100.39.