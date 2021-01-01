"صندوق التشغيل" يدعو العاطلين بغزة والضفة عن العمل للتسجيل على البوابة الفلسطينية للتشغيل

رام الله / سما /

دعا الصندوق الفلسطيني للتشغيل، اليوم الخميس، كافة العاطلين عن العمل إلى تسجيل بياناتهم على البوابة الفلسطينية للتشغيل (https://e.pef.ps/) للاستفادة من مشاريع التشغيل المؤقت الحالية التي ينفذها الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر بالشراكة مع المؤسسات الوطنية مثل صندوق إقراض وتطوير البلديات.

وبين الصندوق، في بيان له، أنه قام منذ عام 2021 بخلق ما يقارب 4500 فرصة عمل غير مباشرة بالشراكة مع صندوق إقراض البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال مشروع العمالة الكثيفة مع البلديات في كافة أرجاء الوطن، وهو مشروع مستمر حتى الآن ويتم الإعلان عن فرص التشغيل المتوفرة فيه بشكل مستمر عبر البوابة الفلسطينية للتشغيل.

وأوضح الصندوق أنه يوفر ما مجموعه 465 فرصة عمل مؤقتة في قطاع غزة من خلال مشروع الإنعاش الاقتصادي من أجل العمل الكريم في القطاع- المال مقابل العمل- المرحلة الثالثة، الممول من الحكومة النرويجية من خلال برنامج الامم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، بالإضافة إلى توفير 227 فرصة تشغيل مؤقت من خلال مشروع الإنعاش المبكر لقطاع غزة، الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي SIDAمن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.

كما يوفر الصندوق 26 فرصة تشغيل مؤقت أخرى من خلال مشروع تقييم الأضرار/ المساعدات الإنسانية والسلام، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP حيث سيتلقى المستفيدون تدريبا على المهارات الشخصية والحياتية، بالإضافة إلى التدريب على الوظائف في مكان العمل.

وفي الضفة الغربية، تم فتح باب التسجيل للمستفيدين من مشروع المال مقابل العمل الذي ينفذه الصندوق، الذراع التنفيذي لسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل بالشراكة مع وزارة المالية وبتمويل من البنك الدولي.

وبين الصندوق أن مشروع المال مقابل العمل، الذي يعتبر جزءا من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كوروناCOVID-، يهدف إلى توظيف 3940 عاطلا عن العمل في الضفة الغربية لمدة 6 شهور، بدوام جزئي وبأجر يومي 27 دولارا، علما أن نصف فرص العمل ستذهب للنساء، فيما سيتم تخصيص 20% من مجمل الفرص لأشخاص ينتمون إلى أسر تتلقى دعما نقديا من وزارة التنمية الاجتماعية.

ويستهدف المشروع أربعة قطاعات هي: الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، وخدمات تحسين سبل العيش الاقتصادي خاصة القطاع الزراعي، حيث سيتم توظيف المستفيدين من خلال 19 منظمة غير حكومية اختيرت لتنفيذ مشاريع تشغيلية هي: اتحاد الشباب الفلسطيني، وشركاء في التنمية المستدامة، ومؤسسة فلسطين الخير، وطاقم شؤون المرأة، ومؤسسة أفكار للتطوير التربوي والثقافي، والمركز النسوي- مخيم شعفاط، ومؤسسة إنجاز فلسطين، واتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، ومركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، وجمعية لجان المرأة الفلسطينية، وجمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية، واتحاد الجمعيات الخيرية- القدس، واتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين الخيرية، وجمعية تنمية المرأة الريفية، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وجمعية مدرسة الأمهات، ومركز مصادر التنمية الشبابية- نادي بيت الطفل الفلسطيني، والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.